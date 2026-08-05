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Histórica visita de 3 días
El papa León XIV viajará a la Argentina en noviembre
El Pontífice estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre. También visitará Uruguay y Perú.
05 de agosto de 2026 - 10:16
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Papa León XIV-09/05/2025
El papa León XIV viajará a la Argentina en noviembre
EFE. EFE
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