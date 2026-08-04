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El fútbol, la subjetividad y la mediatización

El fenómeno que llegó hasta acá

Tim Payne y Vozinha, dos que estallaron en las redes durante la Copa, inician su camino en la competencia sudamericana.

Por Malva Marani
AME5887. SANTIAGO (CHILE), 04/08/2026.- El portero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias 'Vozinha' posa durante su presentación como nuevo jugador de Colo Colo de Chile este martes, en Santiago (Chile). 'Vozinha', figura en el Mundial 2026, afirmó que es un "orgullo" jugar para Colo Colo y que se siente agradecido por "todo lo que pasó" en la Copa del Mundo, durante su presentación como refuerzo del equipo líder de la liga chilena. EFE/ Javier Ignacio Torres
Vozinha. El arquero de Cabo Verde fue presentado en Colo-Colo. EFE. EFE

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