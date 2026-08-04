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El País

Debate en el Senado por la Ley de Tierras

Villarruel habilitó a Fernández Sagasti a sesionar y votar de forma virtual por su embarazo

La senadora mendocina fue autorizada a participar de manera remota, ya que cursa un embarazo de 32 semanas y tiene prohibido viajar distancias largas por indicación médica.

Natalia López Gómez
Por Natalia López Gómez
Anabel Fernández Sagasti
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