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El Mundo

Crece la tensión diplomática

Estados Unidos canceló la visa de la embajadora brasileña en Washington

La medida se produce en medio de desacuerdos recientes, incluyendo la negativa de Brasil a conceder visas a funcionarios estadounidenses y la creciente injerencia de Trump en la política brasileña.

AFP donald trump lula da silva
crece la tensión entre los gobiernos de Trump y Lula. AFP

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