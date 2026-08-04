La influencer Candela Arizaga fue dada de alta y negó que Facundo Moyano la haya agredido

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Según su testimonio ante la Unidad de Violencia de Género, en la madrugada de este martes se encontraba reunida con Moyano y la situación “se descontroló” luego de que ambos consumieran drogas.
04 de agosto de 2026 - 21:17
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Facundo Moyano
quedó detenido en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad, acusado de los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
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Facundo Moyano
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