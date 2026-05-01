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El País

Entrevista con el abogado de la expresidenta

Beraldi: “Vamos a demostrar que el juez Bonadío y el fiscal Stornelli se comportaron de manera ilegal”

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló con Página/12 tras la declaración del exsecretario de Obras Públicas, José López, en la causa Cuadernos.

Carlos Beraldi-31/03/2025
Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. (Prensa)

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