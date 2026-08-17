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Ravier admitió que se utilizan para el "equilibrio fiscal"
La oposición busca interpelar a “Toto” Caputo por el desvío de fondos para las rutas
El ministro acumula pedidos para presentarse en Diputados. Ya hay una denuncia penal por la posible malversación de más de un billón de pesos y crece el reclamo por las obras viales paralizadas.
Por
Miguel Jorquera
17 de agosto de 2026 - 23:39
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El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
No llega a tapar los baches
AFP -
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