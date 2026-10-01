Fórmula 1: Todo listo para el GP de Bahréin en Malasia

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Colapinto, tras el accidente en Bakú, buscará poner a punto su Alpine en una pista que no conoce.

Franco Colapinto of Alpine F1 Team driving during sprint race of Formula 1 Dutch GP at Zandvoort Circuit in Zandvoort, Netherlands, on August 22, 2026. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Colapinto viene de meterse en tres Q3 consecutivas. AFP. NurPhoto via AFP

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