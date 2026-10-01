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Aprietes ilegales de las agencias de cobranza
Presentan un proyecto de ley para frenar el hostigamiento a los deudores morosos
La iniciativa de legislador Leandro Santoro busca ponerle un freno al acoso y los métodos ilegales de las agencias de cobranza contratadas por acreedores.
01 de octubre de 2026 - 19:13
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