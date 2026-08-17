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Economía

Sólo Neuquén creó empresas el último año

Las provincias en crisis total

A nivel nacional desaparecieron 16.422 firmas entre mayo de 2025 y el mismo mes de 2026.

A technician prepares an oil drilling rig to be used at at Vaca Muerta Shale oil reservoir in Loma Campana, in the Patagonian province of Neuquen
A technician prepares an oil drilling rig to be used at at Vaca Muerta Shale oil reservoir in Loma Campana, in the Patagonian province of Neuquen Excepción neuquina con el impulso de Vaca Muerta. AFP -. AFP

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