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Colapinto corre por primera vez en Malasia
Agenda deportiva del fin de semana: Selección, Fórmula 1 y Torneo Clausura
Mas allá de la fecha FIFA, el fútbol local no se detiene. Boca juega en la Bombonera, mientras que River pidió suspender su duelo.
02 de octubre de 2026 - 17:28
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Boca
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, SEPTIEMBRE 27:Boca no había jugado una buena primera parte y estuvo en desventaja a partir de dos golazos, pero una actuación inolvidable del atacante Enner Valencia, con tres tantos, puso el 3-2 final en los últimos 20 minutos, para darle a su equipo el pase a la semifinal de la Copa Argentina 2026. FOTO NA:@Copa_Argentina
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