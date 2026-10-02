Agenda deportiva del fin de semana: Selección, Fórmula 1 y Torneo Clausura

Boca

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, SEPTIEMBRE 27:Boca no había jugado una buena primera parte y estuvo en desventaja a partir de dos golazos, pero una actuación inolvidable del atacante Enner Valencia, con tres tantos, puso el 3-2 final en los últimos 20 minutos, para darle a su equipo el pase a la semifinal de la Copa Argentina 2026. FOTO NA:@Copa_Argentina

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