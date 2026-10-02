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El País
León XIV visita el país en noviembre
El arzobispo García Cuerva dijo que el papa se encontrará con “una Argentina en crisis”
También señaló que “la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”, en clara referencia al Gobierno nacional, que evita confrontar con la Iglesia en vísperas de la visita papal.
02 de octubre de 2026 - 15:37
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Jorge Garcia Cuerva, arzobispo de Buenos Aires
Garcia Cuerva en tedeum 2025
Archivo -
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