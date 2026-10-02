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Sociedad

Una nueva edición del festival urbano Open House

Un fin de semana de arquitectura abierta en Buenos Aires

La idea es experimentar la estética edilicia de manera guiada y gratuita. Un evento mundial que socializa el acceso a piezas de diseño con valor artístico, en general no abiertas al público.

Open House
El Banco Hipotecario, obra maestra de Clorindo Testa. Sin Credito

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Sociedad

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