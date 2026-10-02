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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 2 de octubre de 2026
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Rosario|12
CULTURA. Del 8 al 18, con discurso inaugural de la historiadora Marcela Ternavasio
Se viene la Feria Internacional del Libro Rosario 2026
Feria del Libro de Rosario 2026
Funcionarios de Cultura de Rosario y Santa Fe dieron detalles.
Prensa Municipalidad Rosario
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