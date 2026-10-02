Elecciones en Brasil: “Estos últimos días fueron muy favorables para Lula”

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02 de octubre de 2026 - 19:03
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Lula da Silva
Brazil's President and presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva waves to supporters alongside his wife Rosangela Lula da Silva, during a campaign rally at the Sao Miguel Paulista neighbourhood in Sao Paulo, Brazil, on September 26, 2026. Brazil will hold presidential election on October 4, 2026. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
AFP. AFP
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