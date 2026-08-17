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Economía

“Es insostenible”, señalan economistas desde diversos flancos

Alarma en el establishment por el programa de Caputo y Milei

La política cambiaria y la restricción a la emisión monetaria, banderas del Gobierno, fueron criticadas como principales causantes de la recesión. Las advertencias que realizaron.

Ministerio de Economia
Ministerio de Economia Jorge Larrosa ministerio de economia Jorge Larrosa

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