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Entrevista a Vitor de Pieri, especialista en geopolítica de la Universidad de Campinas
“Brasil no construye su proyección internacional por la fuerza”
El destacado geógrafo analizó los escenarios muy diferentes que se abrirían en el país sudamericano con la continuidad de Lula en el gobierno o una eventual victoria de Flavio Bolsonaro.
“El PT implementó políticas con profundos cambios territoriales”, destacó De Pieri a este diario.
João Pedro Sperle
Temas en esta nota:
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