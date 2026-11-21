La muerte después de la pandemia, nuevos rituales y una industria que se adapta a los tiempos
Dónde va la gente cuando muere
Velatorios cada vez más breves. Cremaciones en expansión y cenizas que permanecen en las casas, se dispersan en ríos o encuentran lugar en los patios de las iglesias. La pandemia aceleró los cambios que transformaron la manera de despedir y recordar a los muertos. Mientras las familias inventan sus propios rituales, la industria funeraria busca nuevas formas de recuperar el mercado. Qué hace la gente con sus muertos.