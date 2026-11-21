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El Gobiernio reportó cortes de luz y daños en hospitales y universidades
Perú registró 15 heridos por un sismo de 6,7 grados que sacudió al país
Las autoridades trabajan en la evaluación de daños, la restitución de servicios básicos y la atención a los afectados.
21 de noviembre de 2026 - 17:09
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El sismo de magnitud 6,7 que sacudió el centro de Perú se sintió en la capital ecuatoriana
Fernando Gimeno. EFE
Temas en esta nota:
Perú
Sismo
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