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Buenos ensayos del equipo francés en la primera jornada
Colapinto y Alpine se ilusionan en Las Vegas
A la espera de la qualy y de cara a la carrera de la madrugada del domingo, el argentino fue noveno y Gasly quedó segundo en la segunda tanda bajo la lluvia.
20 de noviembre de 2026 - 21:09
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Colapinto se aburrió en el primer día de actividad en Las Vegas.
AFP. Getty Images via AFP
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