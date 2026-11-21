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El Mundo
Una persona murió por disparos de las tropas israelíes
Dos ataques de Israel mataron a cuatro personas en la Franja de Gaza
Tres de los fallecidos murieron cuando su camioneta fue bombardeada. Según medios palestinos el vehículo transportaba comida para los desplazados.
21 de noviembre de 2026 - 22:20
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Ataque a una camioneta que llevaba comida en Ciudad de Gaza.
MOHAMMED SABER. EFE
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Israel
Franja de Gaza
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