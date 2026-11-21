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Sociedad
Frente a San José 1111
Cristian y Lucas celebraron su amor con una bendición del padre Paco
Con vestidos blancos, velos y carteles que piden por la libertad de Cristina Kirchner, el matrimonio de activistas LGBTIQ+ hizo un festejo popular frente a la casa de la expresidenta.
21 de noviembre de 2026 - 22:31
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