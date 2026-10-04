Elecciones Brasil 2026: Lula busca ganarle a Bolsonaro en primera vuelta

<span style="white-space: pre-wrap;">El presidente brasileño </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Luiz Inácio Lula da Silva</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;"> votó este domingo en una escuela de la São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, en las que compite por su reelección.</span><span style="white-space: pre-wrap;">Se espera que los primeros resultados se den a conocer pocas horas después del cierre de las urnas. Encuestas de opinión recientes mostraron a Lula y Flavio Bolsonaro en una pelea ajustada, con una ventaja significativa sobre el resto de candidatos.</span>