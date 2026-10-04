Elecciones Brasil 2026: Lula busca ganarle a Bolsonaro en primera vuelta

Elecciones Brasil

Afiches con las imágenes del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, y del senador de derecha y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, se exhiben a la venta en una calle de Brasilia el 30 de septiembre de 2026. Brasil celebrará elecciones presidenciales el 4 de octubre de 2026.

EVARISTO SA. AFP