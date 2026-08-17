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Fuerte caída interanual en julio, en un sector estratégico para la economía
Se desplomó más de 4 por ciento la metalurgia
El uso de capacidad instalada bajó 6 puntos y hay menos de 4 de cada 10 máquinas trabajando. “Índices de productividad históricamente bajos”, reportó ADIMRA.
17 de agosto de 2026 - 22:26
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