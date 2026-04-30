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Copa Libertadores: Independiente Rivadavia se floreó ante La Guaira

Con un penal a cargo de Villa y triplete de Arce, la Lepra goleó a los venezolanos, que habían logrado igualar de modo parcial con Ortiz.

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Todo Independiente Rivadavia celebra con el goleador Arce. (PRENSA INDEPENDIENTE RIVADAVIA)

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