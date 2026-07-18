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El reclamo soberano por Malvinas que llegó desde el Mundial y trastocó los planes de Milei
“Patrioterismo berreta”
El gesto anticolonialista que vio todo el planeta recuerda al de los atletas negros del ’68. Milei no pudo disimular su fastidio y Bullrich no pudo aprobar la ley de entrega de tierras.
Por
Luis Bruschtein
18 de julio de 2026 - 01:55
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