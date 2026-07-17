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Para vacacionar en invierno, una familia precisa 1,3 salarios promedio
Derecho al descanso, en picada
El poder adquisitivo destinado al turismo se deterioró 5,4 por ciento entre julio de 2025 y julio de 2026. El país se volvió más difícil que hace un año.
17 de julio de 2026 - 23:34
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