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Efecto Malvinas: las redes le dieron la espalda a Milei y el reclamo de soberanía fue viral
La estrategia del Gobierno para bajar el tono del reclamo por la soberanía terminó provocando el efecto contrario.
17 de julio de 2026 - 19:06
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MUNDIAL 2026
Giovani Lo Celso sostiene la bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" durante el festejo de la clasificación a la final. La imagen se volvió viral y reavivó el debate sobre la soberanía.
AFP. AFP
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