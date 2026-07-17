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Sociedad

Presentaron La Plata Rock: un programa para impulsar a las nuevas generaciones del rock platense

La iniciativa promueve un certamen para bandas emergentes cuyo ganador integrará el line-up del Quilmes Rock 2027.

Presentaron La Plata Rock, un programa para impulsar a las nuevas generaciones del rock platense gentileza

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