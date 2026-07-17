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“No pueden ser británicas por siempre”
The Guardian instó al Reino Unido a reabrir las negociaciones con Argentina por la soberanía de las Malvinas
El periódico británico llamó a las autoridades a reabrir la discusión. “Ninguno de los territorios de la época imperial británica tiene derecho eterno a permanecer como está”, sostuvo en una columna.
17 de julio de 2026 - 12:25
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Argentina bandera malvinas mundial 2026
Argentina's players hold a banner reading "The Malvinas (Falkland Islands) belong to Argentina," after winning the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
PAUL ELLIS. AFP
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