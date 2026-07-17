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El País

“No pueden ser británicas por siempre”

The Guardian instó al Reino Unido a reabrir las negociaciones con Argentina por la soberanía de las Malvinas

El periódico británico llamó a las autoridades a reabrir la discusión. “Ninguno de los territorios de la época imperial británica tiene derecho eterno a permanecer como está”, sostuvo en una columna.

Argentina bandera malvinas mundial 2026 Argentina's players hold a banner reading "The Malvinas (Falkland Islands) belong to Argentina," after winning the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) PAUL ELLIS. AFP

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