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Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de julio
En las efemérides del 17 de julio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
17 de julio de 2026 - 07:04
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John Coltrane murió el 17 de julio de 1967.
John Coltrane
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efemérides
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