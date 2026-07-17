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El País

Es el magistrado que habilitó la reforma laboral

El oficialismo pagó en el Senado el favor al juez Pesino

Fueron 35 votos contra 32 y ahora podrá seguir a cargo del curul de la Cámara Nacional del Trabajo durante cinco años más.

Por Eva Moreira
El juez Víctor Pesino. Celeste Salguero / Comunicacion . Celeste Salguero / Comunicacion

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