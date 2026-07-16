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Deportes

Argentina y España, la final inevitable

El Mundial y su destino manifiesto

A pesar de algunas sorpresas, la Copa llegó a su desenlace respetando al pie de la letra todo lo que se esperaba y con la Selección y Messi como sus grandes protagonistas.

Por Cristian DellocchioEnviado especial
En la práctica de este jueves todo fue relajación. El equipo viajaba por la noche a Nueva York. JUAN MABROMATA. AFP

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