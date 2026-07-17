Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 17 de julio de junio de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">La presentación del presidente Javier Milei en la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la Bolsa de Comercio transcurría casi en tono abúlico, hasta que una curiosa interrupción de un asistente al evento, que gritó “Terminala,,,”, despertó la reacción del orador principal. “Sí, voy a terminar mi mandato, y voy por cuatro años más”, respondió en tono sobrador. A lo que agregó, también respondiéndole al extraño disconforme: “Además, te tengo un mala noticia, Kuka: estamos generando las bases para tener 100 años de liberalismo en el país. Y si no te gusta, andate a Cuba”.</span>