Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Lionel Messi, Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablaron antes de la final

“Que nos recuerden como a cualquier argentino, trabajadores”

Los referentes de la Selección participaron de un evento 100% yanqui que reemplazó a las clásicas conferencias de prensa. También estuvieron Luis de la Fuente y Rodri.

Por Cristian DellocchioEnviado especial
Tremenda línea de tres con Dibu, Scaloni y Messi. ROY ROCHLIN. Getty Images via AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El presidente de EEUU alabó a Messi en un evento FIFA

El saludo entre Chiqui Tapia y Trump y el respaldo de la Casa Blanca al reclamo por Malvinas

Conferencia de prensa de Scaloni

“A España la analizamos, pero no más que a otro rival”

En la vuelta de Pipo Gorosito como entrenador azulgrana

Copa Argentina: San Lorenzo quedó eliminado por penales ante Riestra

El país persa condenó en las Naciones Unidas las acciones militares contra infraestructuras civiles

Irán respondió a los bombardeos de EE.UU. con ataques a seis países de Medio Oriente

Exclusivo para

El impacto digital del partido Argentina-Inglaterra

Efecto Malvinas: las redes le dieron la espalda a Milei y el reclamo de soberanía fue viral

Bullrich y Villarruel se cruzaron por la sesión en el Senado

La interna suma un nuevo capítulo

Por Melisa Molina
Suman 22 los migrantes fallecidos bajo custodia de los agentes este año

EE.UU.: Murió un venezolano bajo custodia del ICE

El anuncio recrudece el pulso electoral entre Lula y Flávio Bolsonaro

EE.UU. anunció aranceles del 25 por ciento a productos de Brasil

El País

Memoria Activa y la AMIA

“Buscamos la verdad, que es la única que puede hacer justicia”

La Justicia recibió un estudio detallado sobre los gastos del exjefe de Gabinete

El informe que marca las inconsistencias patrimoniales de Manuel Adorni

Por Raúl Kollmann
Cumple 75 años y no consiguió el aval del Senado

La Corte Suprema enfría la pelea de Irurzun por quedarse en Comodoro Py

Por Luciana Bertoia
Se espera la decisión que tomarán los jugadores y la AFA

El Gobierno arma el dispositivo para recibir a la selección argentina

Economía

Mercado

El dólar subió 5 pesos

Para vacacionar en invierno, una familia precisa 1,3 salarios promedio

Derecho al descanso, en picada

Inflación, empresas y costos de producción

Los precios mayoristas frenaron la marcha en junio: subieron 1,1% por la baja del petróleo

Se introdujeron modificaciones en el régimen aduanero

Más facilidades para importar por correo

Sociedad

El Obelisco volverá a estar vallado

Así será el megaoperativo que desplegará la Ciudad por la final del Mundial

Crece el número de detenidos federales y empeora la sobrepoblación

Cada vez más presos en cárceles

Por Santiago Brunetto
El 60 por ciento de los chicos de tercer grado ya tienen un teléfono propio

El dilema del celular en el aula

Por Santiago Brunetto

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, se reunió con el embajador de Argelia

Deportes

El presidente de EEUU alabó a Messi en un evento FIFA

El saludo entre Chiqui Tapia y Trump y el respaldo de la Casa Blanca al reclamo por Malvinas

Conferencia de prensa de Scaloni

“A España la analizamos, pero no más que a otro rival”

En la vuelta de Pipo Gorosito como entrenador azulgrana

Copa Argentina: San Lorenzo quedó eliminado por penales ante Riestra

Lionel Messi, Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablaron antes de la final

“Que nos recuerden como a cualquier argentino, trabajadores”

Por Cristian DellocchioEnviado especial