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Trump estará en la final para entregar la Copa del Mundo al campeón

En 2025 ya había entregado el trofeo en el Mundial de Clubes e incluso celebró entonces con los jugadores del Chelsea. No había asistido a ningún partido de este campeonato.

Trump, Infantino y la Copa. MANDEL NGAN. AFP

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