Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de julio

En las efemérides del 18 de julio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Rodrigo Fresán nació el 19 de julio de 1963.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de julio

Educación en contextos de encierro

Un habeas corpus colectivo derivó en un protocolo para garantizar el acceso a la universidad en las cárceles de Salta

Por Claudia Alvarez Ferreyra
El SMN elevó a naranja el riesgo por viento zonda y continuará hasta mañana

Incendios en el Gran Salta afectaron viviendas y obligaron a evacuar personas

Dedicado íntegramente al repertorio folclórico

Nuevo disco de Los Gauchos de Acero: Folclore Pesao Vol. 1

Por Diego Maita L.

Exclusivo para

Desmalvinización, subordinación a Trump y el fantasma de Galtieri

La sobreactuación de Milei ante el reclamo de la selección por Malvinas

Por Paula Marussich
El espejo del racismo criollo

¿Una Selección sin negros?

Por Federico Pita
Memoria Activa y la AMIA

“Buscamos la verdad, que es la única que puede hacer justicia”

Para vacacionar en invierno, una familia precisa 1,3 salarios promedio

Derecho al descanso, en picada

El País

La investigación de la represión a Pablo Grillo

A la Federal se le “perdieron” los registros del momento del ataque

Por Irina Hauser
El reclamo soberano por Malvinas que llegó desde el Mundial y trastocó los planes de Milei

“Patrioterismo berreta”

Por Luis Bruschtein
Desmalvinización, subordinación a Trump y el fantasma de Galtieri

La sobreactuación de Milei ante el reclamo de la selección por Malvinas

Por Paula Marussich
Memoria Activa y la AMIA

“Buscamos la verdad, que es la única que puede hacer justicia”

Economía

En junio, subieron los precios mayoristas y el costo de construcción

La inflación no tan debajo de la alfombra

Crecen las dudas sobre el cumplimiento de las metas con el FMI

El superávit que no es, muestra las grietas

Por Mara Pedrazzoli
Para vacacionar en invierno, una familia precisa 1,3 salarios promedio

Derecho al descanso, en picada

El Fan Fest y la crisis todo junto

Carnaval

Por David Cufré

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de julio

El 60 por ciento de los chicos de tercer grado ya tienen un teléfono propio

El dilema del celular en el aula

Por Santiago Brunetto
Frenó con una cautelar el DNU que prohibía el acceso a tratamientos

La Justicia le puso un límite a la batalla del Gobierno contra las adolescencias trans

Por Jota B Ponsone

Seguimos cantando

Por Flor de la V

Deportes

Ningún entrenador extranjero pudo ganar la Copa del Mundo

Una fruta prohibida para los DT de afuera

Por Malva Marani
El piloto argentino logró sacarle lustre a su Alpine

Fórmula 1: Colapinto terminó séptimo en la práctica libre 2 del Gran Premio de Bélgica

El entrenador se despide como seleccionador de "Les Bleus"

Deschamps, el francés que marcó al fútbol

Por Malva Marani
Argentina afronta los torneos con una estirpe poco habitual

El modelo de competencia de un equipo inolvidable

Por Adrián De Benedictis