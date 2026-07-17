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Deportes

Argentina afronta los torneos con una estirpe poco habitual

El modelo de competencia de un equipo inolvidable

El ciclo comandado por Lionel Scaloni le imprimió un perfil que va más allá del rendimiento, y exhibe una capacidad que lo termina diferenciando del resto.

Adrián De Benedictis
Por Adrián De Benedictis
15/07/2026.- Argentina's head coach Lionel Scaloni (L) and Lionel Messi of Argentina hug after winning the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina
Scaloni y Messi forman una dupla exitosa para Argentina. EFE -. EFE

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