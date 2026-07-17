Pedagogía de las mujeres quechuas y aymaras, en la resistencia
Más de 50 días, las calles y rutas de Bolivia permanecieron bloqueadas por los pueblos, y especialmente por las mujeres originarias, aymaras, quechuas, que no sólo pusieron sus cuerpos en la primera línea de la resistencia, sino dotaron a la misma de argumentos, reflexiones, creatividad, nacidas de una pedagogía ancestral, plurinacional y comunitaria, que es necesario reconocer a la hora de pensar la memoria y las experiencias de este continente. Para tratar de compartir estos aprendizajes, dialogamos con las hermanas del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, integrantes de Feministas del Abya Yala.