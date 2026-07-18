El SMN elevó a naranja el riesgo por viento zonda y continuará hasta mañana
Incendios en el Gran Salta afectaron viviendas y obligaron a evacuar personas
Bomberos trabajaban anoche para apagar focos ígneos en distintos puntos de la ciudad y en departamentos aledaños. Uno de los últimos focos fue cerca del estadio Martearena, donde disputaban la fecha por la Copa Argentina River Plate con Aldosivi. Otros amenazaban a vecinos de Finca Valdivia. El gobernador Sáenz recorrió las zonas afectadas. Se reportaron al menos 14 evacuados y 5 viviendas afectadas.