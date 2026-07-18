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Mandela, el revolucionario
En un nuevo aniversario del nacimiento de Nelson Mandela, una mirada sobre el dirigente que desafió al apartheid y cuyo legado sigue interpelando las luchas contra el racismo, el colonialismo y las desigualdades estructurales.
Por
Jeremías Perez Rabasa
18 de julio de 2026 - 13:55
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