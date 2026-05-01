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Deportes

Martínez Quarta marcó el único gol del partido en tiempo adicional

River derrotó en el final a Bragantino en Brasil

El ganador se ubica en lo alto de su grupo con siete puntos, y la semana próxima visitará a Carabobo en Venezuela.

Beltrán atajó un penal en el segundo tiempo. (Prensa -)

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