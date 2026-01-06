Omitir para ir al contenido principal
Dijo que "no es un caso de gatillo fácil"

Bullrich reivindicó el accionar del gendarme que baleó a Pablo Grillo

La exministra de Seguridad aseguró que Héctor Guerrero “tiró de manera correcta” y cuestionó las pruebas de la causa judicial.

El anuncio de Trenes Argentinos

Un ramal línea Mitre estará cerrado hasta febrero: las razones de la interrupción en el servicio

Lanzó duras críticas a la ONU

Rafael Correa condenó la intervención de Trump en Venezuela: “Primate con corbata”

Incendio forestal

Informe del SMN

Rige un alerta por peligro extremo de incendios en casi todo el país

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

El 10 de enero finaliza la nueva misión

Vida en los extremos: los maravillosos hallazgos del Conicet y la UBA en el Mar Argentino

Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes

Condenas por acoso a Brigitte Macron

Diego Santilli Ignacio Torres

Reunión clave en Chubut para los próximos objetivos libertarios

Santilli va por otro gobernador

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026

Subieron las acciones de petroleras, el oro, la plata y el crudo

Especulaciones financieras

El BCRA absorbió u$s 21 millones en el marco del nuevo esquema cambiario

Apenas una compra testigo

Alejandro Henke (en el medio) es el nuevo vicepresidente del Banco Nación. Foto: Agencia NA

Designación

Henke al Banco Nación

Sociedad

Investigan el origen del fuego

Tragedia en Olavarría: dos muertos y más de 40 heridos por un incendio en un geriátrico

Por prevención

Retiran del mercado una leche en polvo y un alimento para bebés de una marca reconocida

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de enero

Deportes

Francia le dio la mano que necesitaba para clasificar

United Cup de tenis: Argentina jugará cuartos de final vs. Suiza

MANCHESTER (United Kingdom), 05/01/2026.- (FILE) - Manchester United's manager Ruben Amorim reacts during the English Premier League match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers, in Manchester, Britain, 30 December 2025 (re-issued 05 January 2026). Manchester United have sacked manager Ruben Amorim, the club said in a statement released on 05 January 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Ruben Amorim, fuera de Manchester United

La Premier League arrancó 2026 con epidemia de despidos

FOTO REDES SOCIALES racing facundo cambeses

Mientras el capitán Armani acusa un desgarro en el gemelo derecho

River podría romper el mercado y contratar a Cambeses

FOTO CAPTURA VIDEO copa davis javier frana

Javier Frana anunció un plantel sin ninguno de los siete singlistas top 100

Copa Davis: Argentina se topó con el reglamento y jugará ante Corea del Sur con cuatro debutantes

