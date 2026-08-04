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El País

Para los gremios, "expresa un clima social"

Contundente paro docente a pesar de la amenaza del gobierno

Capital Humano no logró frenar el reclamo con su anuncio de inspecciones para hacer cumplir una supuesta “esencialidad”. La lucha docente continuará el jueves frente al Congreso.

Karina Micheletto
Por Karina Micheletto
Movilización desde Santiago del Estero y Av de Mayo hacía Plaza de Mayo en defensa de la Educación Publica. 03 08 26
Movilización desde Santiago del Estero y Av de Mayo hacía Plaza de Mayo en defensa de la Educación Publica. 03 08 26 La movilización docente ayer en Plaza de Mayo dejó un mensaje contundente. Catriel Gallucci Bordoni

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