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Sociedad

Paula Darriba, artista naturalista

El arte de salvar la naturaleza

Radicada en Bariloche, combina arte y rigor científico para ilustrar y preservar la biodiversidad. Es la primera argentina reconocida por la Sociedad de Artistas Botánicos del Reino Unido. Conciencia ambiental a puro lápiz y pincel.

Por Patricia Chaina
Paula Darriba
Paula Darriba logra hacer de cada ilustración un manifiesto en favor de la vida. Gentileza -

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