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El Mundo

El presidente electo de Colombia rompe la tradición de asumir en Bogotá

De la Espriella traslada su investidura este viernes a Cali para apoyar a las Fuerzas Armadas

El mandatario saliente Gustavo Petro convocó a formar unas “guardias libertadoras” que hagan frente a las medidas regresivas que quiera imponer el próximo gobierno.

AME5519. BOGOTÁ (COLOMBIA), 02/08/2026.- Captura de video de una transmisión en la cuenta en X @ABDELAESPRIELLA del presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella durante un mensaje al país donde anunció este domingo que la ingeniera industrial Claudia Benavides será ministra de Ciencia de Colombia, completando así el gabinete con el que asumirá el poder el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali (suroeste). EFE/ @ABDELAESPRIELLA /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
De la Espriella destacó los ingresos económicos que dejaría para Cali su investidura por la llegada de unos 6 mil visitantes EFE. EFE

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