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El cruce masivo de marroquíes a la ciudad norteafricana española explotó por cuestiones geopolíticas

Ceuta: El trasfondo y los responsables de la crisis humanitaria

La situación de los migrantes en Ceuta y Melilla es un tema antiguo. El papel de España; el reino de Marruecos como socio clave de Trump y Netanyahu y la mano de Israel en el conflicto.

Gustavo Veiga
Por Gustavo Veiga
FOTODELDIA CEUTA (ESPAÑA), 31/07/2026.- Un grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta este viernes, donde se han registrado violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla. EFE/ Reduan Dris
La desesperación de las personas que cruzaron en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta entre el jueves y el viernes. EFE. EFE

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