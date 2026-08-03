River vuelve a los entrenamientos en medio de un clima cada vez más tenso

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03 de agosto de 2026 - 20:47
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Un gol en contra y tres derrotas para Otamendi desde que llegó a River.
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