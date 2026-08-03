Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 3 de agosto de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">Por Mara Pedrazzoli</span><span style="white-space: pre-wrap;">La caída generalizada de ingresos y el aumento del endeudamiento derivó en un problema cada vez más grave de morosidad. El ministro Luis Caputo, sin embargo, descartó antes del fin de semana cualquier rescate a los morosos por parte del Estado, y minimizó la cuestión. “Es un problema entre privados”, declaró, y sostuvo que “se irá normalizando con el tiempo”, a la vez que ensayó una teoría que niega el problema estructural de ingresos, cargando la culpa sobre jubilados, trabajadores con bajos salarios y jóvenes que necesitaron tomar préstamos para cubrir consumos básicos. El ministro de Economía lo atribuyó a cierta especulación o mal asesoramiento por parte de los deudores, creyendo “que el dólar se iba a ir a 3000 pesos”.</span>