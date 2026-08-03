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La administración colonial británica le extendió los derechos de explotación hasta 2060

Las Malvinas en explotación, Nativas avanza

Se anunció la adquisición de un proyecto aledaño al yacimiento Sea Lion. Ya se adjudican gran parte de los bloques de la Cuenca Malvinas Norte.

Sobre la soberanía en Malvinas, el gobierno nacional mira para otro lado. Imagen Web

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