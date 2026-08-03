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Las Malvinas en explotación, Nativas avanza
Se anunció la adquisición de un proyecto aledaño al yacimiento Sea Lion. Ya se adjudican gran parte de los bloques de la Cuenca Malvinas Norte.
03 de agosto de 2026 - 00:17
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Sobre la soberanía en Malvinas, el gobierno nacional mira para otro lado.
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